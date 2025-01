Hasta tal punto llega la teoría de Poves que ha decidido crear un equipo de fútbol llamado 'Tierra Plana F.C'. Ana Rosa Quintana le ha querido preguntar en directo el origen de sus creencias sobre el planeta y el exfutbolista no ha dudado en contestar en que no hay argumento válido que llegue a la conclusión de que la tierra es un esferoide achatado. "El agua no se curva, nadie me da respuesta. Hay mucha gente que piensa lo mismo y te das cuenta de que te están engañando", ha lanzado Javi Poves.