“Amigos, ha llegado el momento que llevo esperando toda la vida. Voy a viajar al espacio. Se producirá el lanzamiento de la nave New Shepard de la compañía espacial Blue Origin. Y yo formo parte de su tripulación. No puedo estar más feliz y emocionado ”, asegura Jesús Calleja antes de la aventura.

Y es la serie de programas especiales ‘Calleja en el espacio’, llegará muy pronto a Telecinco y Cuatro. “Y quiero que me acompañéis en esta aventura. Telecinco va a retransmitir en directo, minuto a minuto, este viaje único e irrepetible. Para que no os perdáis detalles de esta experiencia épica. Por fin... Voy a cumplir el sueño que persigo desde niño y lo cumpliré con todos vosotros”.

“Me he preparado a fondo, he hablado con dos astronautas españoles, Pedro Duque y Miguel López Alegría. He visitado la fábrica donde se ha construido la nave, las instalaciones de la NASA en Houston, la Agencia Espacial Europea y mucho más. Lo veréis todo al detalle en dos programas que se emitirán muy pronto en Cuatro. Será la mayor aventura de mi vida, la más excitante que haré y mira que he hecho muchas cosas. Acompañadme al espacio”, aseguraba el presentador muy emocionado.