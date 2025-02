Lolita Flores ha sorprendido a todos con una noticia en el plató de 'TardeAR' que nadie se esperaba. La famosa cantante ya no estará más presente en el programa debido a un nuevo proyecto que ha desvelado. Todo ocurría cuando le preguntaban por el tema de Ágatha Ruiz de la Prada y Patón (con este último ha tenido distintos episodios llenos de tensión). En primer lugar, felicitaba a Ágatha por ser colaboradora del programa: "No sé si coincidiré o no con ella, porque me queda muy poquito".