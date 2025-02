La tertuliana que ahora colabora en ‘ Fiesta’ vivió en el año 2013 uno de sus momentos televisivos más emotivos, cuando recibió una sorpresa que no se esperaba para nada en el que era el programa de los fines de semana de María Teresa Campos.

Por aquel entonces, ella no estaba pasando uno de sus mejores momentos y el equipo del programa en el que colaboraba quiso levantarle el ánimo. Justo en el día en el que ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ cumplía cuatro años, le hicieron un emotivo regalo .

“Decirte que no ha sido un año fácil para ti, que eres una madre fabulosa, puedes con todo. Aunque haya habido momentos en los que no te apetecía dar la cara, has estado al pie del cañón”; empezó diciendo.