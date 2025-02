“Todavía no hay acuerdo de paz y, hasta que no lo haya, no se mandará ninguna tropa. Y si se hace, se hará con garantías. Es un problema menor y se resolverá a largo plazo. Estamos vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Por el momento, no hay más que contactos previos entre los ministros de exteriores de Rusia y Estados Unidos”, apuntaba el entrevistado.