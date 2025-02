'El programa de Ana Rosa' ha tenido acceso a unos audios que enviaba el entrenador a otros jóvenes

El joven agredido en Campillos, Málaga, continúa recuperándose en el hospital

Detenido un hombre de 62 años por apuñalar a un menor de 16 en Campillos, Málaga

El autor del apuñalamiento a un menor este fin de semana en Campillos, Málaga, está en prisión sin fianza, acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa. Mientras, el joven agredido se encuentra en el hospital recuperándose de las lesiones.

Por lo que ha trascendido a los medios de comunicación, parece que el agresor y la víctima mantenían conversaciones más allá de lo estrictamente deportivo y el entrenador habría obligado al menor a borrar los mensajes y llamadas de las horas previas al apuñalamiento.

Sin embargo, hemos descubierto que este joven no era el único que recibía este tipo de mensajes comprometidos por parte de este señor y ‘El programa de Ana Rosa’ ha tenido acceso a los mensajes de voz que este hombre enviaba a los chicos a los que entrenaba.

Los audios del autor del apuñalamiento

Unos audios impropios que no podemos reproducir con exactitud por su fuerte contenido. En uno de ellos, puede oírse lo siguiente: “Estoy viendo una película de ___ que no veas. Me estoy haciendo un ___ que no veas ¿sabes? Me la estoy ___. Dale a la ___, mamón, que eres un mamón”, empezaba diciendo

“Que le des a la ___ hace una ___ buena. No veas como ___ la tía, ¿sabes? Me estoy haciendo un ___ que no veas. Me he hecho, macho, otro antes y ahora me estoy haciendo otro. Ya voy a terminar ahora mismo. Te voy a dejar porque me voy a ___ ya, es que me voy a ___ de verdad”, decía, en el primero de los audios.