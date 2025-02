Jerónimo está muy preocupado por su hermana . La vida de Natividad cambió radicalmente tras perder a su hijo tras ser atropellado mortalmente en 2019 y desde entonces no ha sido la misma. Con el objetivo de devolverle la sonrisa, viene a ' El diario de Jorge ' para darle una sorpresa que jamás hubiese imaginado trayendo a una persona que tuvo una relación muy especial con su hijo .

La distancia no es una excusa para Jerónimo, 1.000 kilómetros separan le separan de su hermana, por eso él quiere demostrarle a Natividad la preocupación que siente por ella. Cuando Jorge Javier le pregunta sobre su estado anímico, ella le responde que está "medio bajo". Así que el presentador intenta que ese ánimo suba con el mensaje que su hermano le ha dejado:

Con lágrimas en los ojos, Natividad recibe a la que fue la mejor amiga de su hijo. "Sabía que eras tú", le confiesa en medio de ese abrazo tan necesario. De lo que todavía no se había percatado la madre de Daniel es que el artífice de este reencuentro no es la propia Marta, si no su hermano Jerónimo.