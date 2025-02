Javi, Mandi y Edu son los concursantes de este equipo contrincante y Mandi comenzaba explicando por qué se hacen llamar así: "Somos todos andaluces, pero actualmente vivimos en diferentes zonas de España. Javi reside en Madrid, Edu en Málaga y yo en Sevilla".

Acto seguido, Ion Aramendi planteaba: "¿Sabéis quién más habitó en Escocia?" y él mismo respondía a continuación: "Víctor, y creo que no puede volver allí" . En ese momento, el concursante tomaba la palabra y aseguraba, que iba a confesar algo que solo sus compañeros sabían de su época viviendo en Edimburgo: "Entraba a los bares y veía muchos vasos más llenos que vacíos que aparentemente no tenían dueño y decidí apropiarme de ellos".

"¿Te echaron?" preguntaba el presentador a Víctor y él respondía: "Se ve que había muchas cámaras y me pillaron. Hubo una temporada que no podía entrar en estos sitios y en una fiesta de disfraces conseguí sortear la seguridad, pero mi hermano no y como se parecía a mí, se lo llevaron pensando que era yo".