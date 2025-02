Lola Sánchez: "Se nota que es una campaña organizada contra mí, para que nadie me crea"

La primera mujer que acusó a Juan Carlos Monedero denuncia amenazas: "El ataque está siendo bastante fuerte"

Una presunta víctima de Juan Carlos Monedero rompe su silencio: "Estuvo muy pesado conmigo"

Lola Sánchez, la primera mujer que acusó a Juan Carlos Monedero, ha concedido este miércoles una entrevista en ‘La mirada crítica’ y ha afirmado que está recibiendo amenazas por haber roto su silencio.

Afirma que esas advertencias “son anónimas” y de gente que no da la cara en las redes sociales: “El ataque está siendo bastante fuerte. Es increíble que el partido del ‘Solo sí es sí’ no me crea. No he recibido ninguna llamada de nadie del partido pidiendo disculpas ni explicaciones, solamente insultos”, apuntaba.

La entrevistada aseguraba en su conversación con Ana Terradillos que lleva tiempo sintiéndose una “apestada” de Podemos: “Se nota que es una campaña organizada contra mí, para que nadie me crea”. Dice que el día que sufrió esos supuestos comportamientos de Monedero, había testigos: “Estábamos todos allí, era el cierre de campaña de las Europeas”.

En cuanto a si Pablo Iglesias conocía estas dinámicas de acoso, Lola Sánchez apunta: “Por supuesto, sin ninguna duda. Lo sabe toda la Universidad Complutense y él es compañero suyo. Son amigos y ellos saben cómo tratan a las mujeres. Entre ellos hablarán de las mujeres”, apuntaba.

Dice que no ha denunciado los hechos ante la Policía y asegura: “No se me pasó por la cabeza. Han cambiado mucho las cosas y el feminismo ha avanzado mucho. Viendo como funciona la justicia, ni se me ocurre presentar yo sola una demanda judicial contra Monedero porque estoy segura de que me destrozarían la vida”.