Cuatro menores de un instituto de León han sido denunciados tras 'desnudar' a sus compañeras de clase gracias a la Inteligencia Artificial. La noticia provocaba el debate en la mesa de 'Vamos a ver', donde Alfonso Egea se mostraba rotundo y Joaquín Prat le decía: "Me parece que te has pasado".

Joaquín Prat echaba la vista atrás apuntando que cuando ellos mismos tenían esa edad, este tipo de delitos no se podían cometer porque no tenían las mismas herramientas, sin embargo, difería con Alfonso: "Yo normalmente estoy de acuerdo contigo, me parece que te has pasado, yo también he tenido trece años y por las cosas que hubiera hecho hubiese acabado en un centro de internamiento".