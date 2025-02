Francisco llegó a huir de los lugares en los que estaba su amiga porque le dijeron que era una criminal

¿Perdonará Rocío a su amigo Francisco después de saber que pensaba que era una traficante órganos?

Francisco llega a 'El diario de Jorge' para pedirle perdón a Rocío. Al parecer, él dejó de lado a su amiga de la parroquia, desapareciendo de un día para el otro y borrando de 'un plumazo' sus ocho años de amistad llegando a huir de los lugares en los que ella estaba. Pero él creía que tenía sus razones para hacerlo.

Resulta que un día le empezaron a llegar mensajes de dos cuentas falsas de Instagram que él se creyó porque tenían el nombre de dos amigos suyos de la infancia. Esos mensajes tenían un objetivo: poner a Francisco en contra de Rocío. Sus supuestos amigos le decían que ella estaba siendo falsa con él y que era una criminal. Él está muy arrepentido de haberse creído esto y de no haberle dado nunca una explicación Rocío, así que hoy quiere pedirle perdón y explicarle qué fue lo que sucedió.

Francisco le pide perdón

Lo primero que le pregunta Rocío nada más ver al que un día fue su amigo es: "¿Tú no ibas a un evento de influencers?". "Fíjate, el autobús se ha desviado para acá", responde. Francisco no sabe cómo empezar a explicarle qué fue lo que pasó, así que decide empezar por el principio: "Me dejé llevar por dos personas que la verdad es que no eran las de la foto. Eran dos señores mayorcitos de 50 años con mucha cana que se hicieron dos perfiles de un chavalín jovencito que era un caramelo".

Le explica que ellos le dijeron que tuviera cuidado con ella porque, entre sonrisas 'vergonzosas', "das miedo. A mi me dabas miedo un poquito". Rocío, incrédula ante esta afirmación, le pregunta por qué sin esperar la respuesta que Francisco le da: "Me dijeron que eras una falsa que me criticaba pero sobre todo que eras una criminal y yo ¿qué hacía?, yo me iba".

"¿Una criminal?", Rocío no se puede creer lo que le está diciendo el que fue su amigo. "Yo me creía que ibas a vender mis órganos", prosigue Francisco. Él le confiesa que se arrepiente muchísimo, tanto como para traerla al programa: "Vengo a pedirte disculpas por creer a esas personas que encima eran falsas y mayores. Me he equivocado, no eres una criminal, no has vendido mis órganos, aquí los tengo".