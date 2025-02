Paula está muy preocupada por su abuela . Al tener 88 años, la mujer debería estar tomando precauciones en su alimentación y eso es lo que se supone que está haciendo. Su familia no le cree y tienen razones para no hacerlo porque le han pillado en varias ocasiones comiendo su gran debilidad: los dulces .

Cuando pisa el plató, Jorge Javier se interesa por su estado de salud. "Estoy fatal, pero estoy bien", dice, y es que confiesa que sus niveles de azúcar están por las nubes. Según ella, se cuida mucho y dice que no a las tentaciones: "Estaban arriba los pastelillos esos y no me he comido ninguno". Pero cuando insiste Jorge Javier... confiesa: "Bueno, uno". Igualmente, esa cifra hay que comprobarla.