Mientras jugaban a la minicadena, Ion Aramendi se dirigía a Andrea, de 'Los Matemáticos', y le preguntaba: "¿Qué llevas encima? me han dicho que siempre vienes acompañada". La concursante se reía y acto seguido explicaba: "Son unas estampitas que llevo siempre para los exámenes o para las cosas importantes. Todos los días de programa las llevo encima". El presentador, lejos de sorprenderse, confesaba que él también tiene esa costumbre: "No eres la única, yo en mi cartera llevo un montón de estampitas".