En referencia a lo que se dedican estos nuevos concursantes, Miguel Ángel comenta que es profesor de educación primaria y que su jefe es su hermano Mario: "Me ha dejado él venir aquí". Por su parte, Mario saltaba y decía a Ion Aramendi: "No vayas a pedir el aumento de sueldo como siempre". Por último, Juan Carlos desvelaba que es actor aunque no ejerce y gana dinero con otros proyectos.