Lucía consigue emocionar a su madre y sus abuelos al pedirle perdón por marcharse de casa y dejar de hablarle

Dejan plantado a un invitado de 'El diario de Jorge', pero el programa le busca una cita en directo

Compartir







La invitada de 'El diario de Jorge' siente cargo de conciencia por la actitud que tuvo con su madre cuando esta se divorció de su padre y por la que nunca le ha pedido perdón. Para poner de una vez por todas las cartas sobre la mesa, Lucía decide traerla de sorpresa al programa.

Sin embargo, la invitada no se esperaba para nada la reacción que iba a tener Chari al escuchar sus disculpas. Te contamos este emotivo momento que ha conseguido arrancar las lágrimas, no solamente del público del programa, también las de los abuelos de Lucía.

Emoción en el plató de 'El diario de Jorge'

Chari entra en el plató con entereza pero no puede evitar derrumbarse cuando mira a los ojos a su hija. "Voy a llorar", adelanta. Lucía, quien se encuentra sentada junto a ella, no puede evitar emocionarse al ver a su madre en este estado.

Cuando Jorge Javier le confiesa que es "una santa" por haber perdonado la actitud de su hija, su respuesta es clara: "Como muchas madres, no soy yo sola". Y es que Lucía llegó a pasar dos semanas fuera de casa, una situación que, según señala Chari, era "para volverse loca".

Sin embargo, ella no le echa nada en cara porque "era muy chica" y "no tenía culpa". Además, justifica su comportamiento porque "ella no se merecía lo de la separación". Aún así, Lucía tiene un mensaje: "Lo siento mucho por todas las cosas que he podido hacer inmaduramente y que yo estoy aquí para todo y sin hacer cosas que te hagan daño".

Entre el público hay dos personas especialmente emocionadas: Antonio y Rogelia, abuelos de la invitada. Al enfocarles la cámara, se les ve muy conmovidos por las disculpas de Lucía hacia su madre, una reacción que consigue arrancar las lágrimas de los presentes en el plató.