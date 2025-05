Carmen Borrego desvela que se ha enamorado "a primera vista"

Anoche se emitió un nuevo episodio de 'La Favorita 1922' y tal como ocurre con los protagonistas, quisimos saber si el amor a primera existe

Carmen Borrego, Adriana Dorronsoro y Pepe del Real nos cuentan sus experiencias

Compartir







Una de las series que está arrasando en España por estos días es la nueva producción de Mediaset, 'La Favorita 1922', protagonizada por Verónica Sánchez, Luis Fernández, Andrea Duro y un reparto de lujo. Entre las muchas virtudes de la trama (una marquesa que esconde un crimen, monta un restaurante y se convierte en una mujer empresaria en los años 20), el condimento romántico es sin dudas el que más ha atrapado a la audiencia: Elena de Valmonte (Sánchez) se enamora de un hombre casado, Julio (Fernández) y todos sus planes se complican.

La pareja protagónica inició su romance con una mirada. Fue literalmente amor a primera vista. Pero, ¿es posible enamorarse tan pronto o sólo ocurre en las ficciones?

PUEDE INTERESARTE Carmen Borrego y Adriana Dorronsoro describen su vecindario ideal y es puro oro televisivo

Nos acercamos al plató de 'Vamos a ver' a preguntar a los colaboradores cómo lo veían ellos. Adriana Dorronsoro, Pepe del Real y Carmen Borrego han dicho que sí que puede ocurrir, e incluso dos de ellos han reconocido que se han enamorado a primera vista alguna vez. Pero ha sido la hija de María Teresa Campos la que nos ha desvelado más sobre este tema: "A cierta edad, cuando conoces a alguien, sabes si te puede gustar o no. A lo mejor, de joven te equivocas. De más madurita, ves a una persona y dices 'esta persona me gusta'. A mí me pasó con mi marido".

Así, la colaboradora y miembro del clan más televisivo de España, reconoció que su amor con José Carlos Bernal comenzó el primer día que se conocieron. Y ya cumplieron más de una década juntos. Dale Play para escuchar su testimonio.

Además: el reality vecinal ideal de los colaboradores de 'Vamos a ver'

Hemos pedido a los colaboradores que pensaran en un vecindario como el de 'Los vecinos de la casa de al lado' y a quiénes convocarían para armar un reality divertidísimo. La lista que han confeccionado tiene de todo: divas de la televisión clásica, figuras virales, familias mediáticas e incluso algún heredero de sagas del corazón. Lo justo para montar un programa donde los desayunos se alarguen con peleas, los pasillos huelan a tensión y las reuniones de convivencia acaben en portada.

Nombres como Bárbara Rey, su hijo, Ana Herminia, Alejandra Rubio, Carlo Costanzia o Alessandro Lequio... Una combinación que, más que una casa, sería una saga de capítulos de sobremesa con tramas cruzadas, tensiones familiares, amores imposibles y muchas, muchas indirectas lanzadas desde la cocina. Dale Play y suma a tus vecinos ideales.