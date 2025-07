'Triangulito de Sevilla' acude al programa con muchas ganas de vencer a los imparables 'Familia de profes': ¿vencerán al equipo valenciano?

En esta maravillosa tarde, 'Familia de profes' ha recibido en el programa a tres amigos de Sevilla dispuestos a ponérselo muy difícil en la prueba de complicidad ganadora. Ellos son Juan María, Juan y Pablo y se hacen llamar 'Triangulito de Sevilla'.

Cuando ambos equipos llegaban a la prueba del eslabón móvil las puntuaciones entre ellos estaban muy igualadas. 'Triangulito de Sevilla' acumulaban un bote de 30.000 euros frente a los 29.000 euros logrados también por el equipo de valencianos 'Familia de profes'.

En la prueba del eslabón móvil, aparecían la acción de jurar bandera. En ese momento, Simon, miembro de 'Familia de profes' preguntaba a Ion Aramendi si había hecho la mili y el presentador confesaba que no y explicaba el motivo: "No, yo me libré por estudios", apuntaba.

Marta, Simon y Jordan deslumbran en complicidad ganadora

En la prueba más determinante del programa, complicidad ganadora, el equipo líder 'Familia de profes' eran los primeros en jugar. Marta, Simon y Jordan comenzaban con el buen ritmo de aciertos al que nos tienen acostumbrados y seguían así hasta el final de la ronda, que tras pocos errores, conseguían la buena cantidad de 12 aciertos.

Tras el gran juego del equipo valenciano, se producía un cambio cómplices y pasaba el turno a 'Triangulito de Sevilla'. Los recién estrenados concursantes lo intentaban y jugaban muy bien, definiendo y averiguando rápidamente las palabras. Sin embargo, tras algunos errores, lograban 8 aciertos y se quedaban lejos de superar a los imparables 'Familia de profes'.