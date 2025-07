La cómica entrevista de Ángeles Blanco a Isabel Jiménez: "¡En mitad de mis vacaciones!"

Isabel Jiménez acude al plató de 'Informativos Telecinco' para promocionar su nuevo programa 'Raíces' de Cuatro

Isabel Jiménez y Ángeles Blanco han protagonizado un cómico momento en el plató de 'Informativos Telecinco'. La presentadora almeriense reaparecía de sus vacaciones para promocionar 'Raíces', su nuevo programa en Cuatro', y no pudieron contener la sonrisa mientras una entrevistaba a la otra sobre la mesa en la que trabajan junts día a día.

Ángeles Blanco daba paso al nuevo programa de Cuatro, 'Raíces', que se emitirá los jueves a partir de las 22:50 horas e inmediatamente se abrió el plano para mostrar a Isabel Jiménez, que estaba sentada a su lado. La presentadora almeriense, con una sonrisa, declara: "¡En mitad de mis vacaciones!".

Ángeles Blanco no terminaba de creerse la situación que estaba viviendo y, mirando a su compañera, exclama: "¡Qué raro se me hace hacerte una entrevista en este plató!". Isabel Jiménez no puede contener la risa, asiente con la cabeza y añade: "Y además, ¡para hablar de Cuatro!". Una broma entre las dos presentadores de la edición de mediodía de 'Informativos Telecinco'.

Isabel Jiménez, sobre 'Raíces': "Los personajes se olvidan de que hay cámaras"

Isabel Jiménez contesta a las preguntas de su compañera y explica por qué 'Raíces' es un formato diferente: "Es un programa en el que vemos la vida, en el que vemos mucha verdad. Son personajes, son entrevistas, pero muy diferente a otros formatos, porque lo que hacemos es irnos a sus raíces".

"Nos vamos a sus padres, a su entorno más íntimo, a sus amigos de la infancia. Entonces conocemos a esos personajes, arropados completamente en entornos muy familiares y, claro, se olvidan de que hay cámaras, entonces nos da momentazos increíblese", declara la presentadora.

Por último, Isabel Jiménez pone el ejemplo de Blanca Romero, la primera invitada: "Ella habla sin filtros y nos cuenta de todo, pero es que vemos al Ministro de Economía en su pueblo, en una comida familiar donde está con sus tíos, con sus primos, con sus sobrinos y en esa, en ese entorno es donde hacemos la entrevista. Entonces es muy bonito y muy diferente".