Patricia Fernández 07 AGO 2025 - 23:44h.

Jesús Calleja conoce a Pilar, vecina asturiana que lleva años luchando por preservar y enseñar a los demás cómo se vivía antiguamente

Jesús Calleja, en su visita con 'Volando voy, volando vengo' al Concejo de Llanera, en Asturias para apoyar el revolucionario proyecto de un grupo de personas que lleva más de diez años persiguiendo el sueño de vivir en comunidad, conocía a una de las vecinas de este lugar, Pilar.

Pili lleva muchos años luchando por preservar y enseñar a los demás cómo se vivía antiguamente en esta región, algo por lo que Calleja quería conocerla, con la que el presentador recordaba algunas de las tradiciones y maneras de vivir de antes.

Esta vecina de Serín le contaba a Jesús que se dedica a hacer talleres sobre le mundo rural y cómo empezó con esto: "Un año fui al colegio de mis hijos y hacía las cosas que yo hacía todos los días, con tanto éxito que me empezaron a llamar de otros coles y la directora me dijo que me iba a ayudar a montar una empresa". Algo que ella aseguraba que aprendió cuando era pequeña: "Me enseñaron mi padre y mi abuela".

Mientras ambos hacían tortos, una comida típica asturiana, Jesús Calleja quería decirle unas palabras tras conocer su manera de vivir: "Qué importante es que todavía exista gente como tú porque vives de enseñar cómo era la vida de los pueblos, quién nos lo iba a decir..."

"Además, es que me encanta", aseguraba Pili a Jesús Calleja después de escuchar sus palabras y ambos disfrutaban del torto que cocinaban juntos, algo a lo que el presentador reaccionaba: "Cómo no me va a gustar a mí hacer este programa, comes, te enteras de las cosas de los pueblos, con lo que me apasiona a mí".