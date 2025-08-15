En el plató de 'El rival más débil' se quedan a cuadros al descubrir a quién había votado César Muñoz

El jueves noche Telecinco daba la bienvenida a una nueva entrega de 'El rival más débil' donde ocho concursantes deben batirse en duelo para hacerse con un premio de hasta 50.000 euros que después el ganador deberá donar a la ONG que considere.

En esta ocasión, todos ellos pertenecen al sector de la información, por lo que muchos de sus caminos se han cruzado alguna vez. Tanto es así que algunos han podido ser los mentores de los otros, como es el caso de César Muñoz y Nacho Medina. Una relación que pocos se imaginaban, aunque para inesperado el voto que ha colaborado a que el reportero de 'Callejeros' fuese expulsado definitivamente del concurso.

"La confianza da asco"

Al descubrir a quién había votado César Muñoz, Luján Argüelles no puede evitar preguntarle qué es lo que le ha llevado a tomar esta decisión: "Quedamos ya pocos y me duele porque fue mi primer jefe en la televisión. Me dio una oportunidad y me duele especialmente este voto, de verdad".

Por ese motivo, la presentadora quiere saber si es que Nacho Medina no se portó bien con él durante el tiempo que trabajó como becario para 'Callejeros'. "Fue súper bueno. Quizás la confianza...", dejaba caer el concursante. "La confianza da asco", recalcaba Luján Argüelles.

Nacho, por su parte, considera que casi todos le han votado justamente. "Lo que sí me ha sorprendido es el voto de César al final porque pensé que él no me iba a votar", confesaba en su momento a solas con las cámaras. Y es que el periodista cree que ha sido un "buen estratega". "Antes había un respeto al periodista veterano y fíjate ahora cómo está. Te asomas un poquito y te pasa la rueda por encima", señala el expulsado.