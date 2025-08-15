La concursante justifica el motivo por el que considera que sus compañeros han decidido que fuese la expulsada

Anabel Alonso se va entre bromas, tras fallar todas las preguntas con palabras en inglés: “¿Qué te ha hecho Estados Unidos?”

Un nuevo programa de 'El rival más débil' arrancaba en Telecinco, en esta ocasión recibiendo a ocho concursantes pertenecientes al sector de la información. Reporteros, periodistas y presentadores se batían en duelo para ver quién conseguía hacerse con el premio de hasta 50.000 euros que acabarán donando a una ONG.

Una de las más preparadas para alzarse con el mismo era Samanta Villar, quien nada más empezar confesaba haber estado preparándose para este momento estudiando y pidiéndole a sus hijos, por ejemplo, que le preguntasen por los nombres de los ríos.

Quizás este sea el motivo por el que sus compañeros vieron en ella una gran rival ya que, al fallar únicamente una pregunta, cuatro de ellos decidieron compincharse y expulsar a la reconocida presentadora de televisión quedando así como "mártir", señalaba Luján Argüelles. "La envidia es muy mala", aseguraba la recién expulsada mientras abandonaba el plató lanzando una última mirada a los que hasta ese momento habían sido sus rivales.

"Veo la jugada y me despierta admiración"

"Me han hecho una jugada buena, me ha tocado recibir pero en el fondo veo la jugada y me despierta admiración", confiesa en su momento a solas con la cámara. Se refiere sobre todo a César Muñoz, pues considera que "está jugando fuerte para quedarse él como campeón. Ha visto una rival que le podía hacer sombra y ha dicho 'Mejor la voto y me la quito del medio'".

Por lo que Samanta Villar, tras analizar la situación, llega a una conclusión: "Me han expulsado por envidia, son unos envidiosos. Yo era la rival más fuerte". Sin embargo, una vez fuera, confiesa que le gustaría ver en la final a Flora González y Juan Ramón Lucas.