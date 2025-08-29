La periodista Leticia Iglesias se ha despedido este viernes de 'Informativos Telecinco', después de presentar la edición de noche durante todo el verano

"Ha sido un placer acompañarles y un honor formar parte de los equipos informativos de esta casa", ha dicho

"Así terminamos hoy. Ha sido un placer acompañarles y un honor formar parte de los equipos informativos de esta casa que tengan muy buen fin de semana. Gracias", ha sostenido la presentadora al final del informativo de la noche.

Iglesias ha compartido en una story de Instagram una foto de sus compañeros deseándole suerte en su nueva etapa.

La presentadora gallega ha estado vinculada a Mediaset y a Informativos Telecinco en los últimos años. Primero presentando el Matinal y después el Fin de Semana. Esta última temporada, Iglesias ha acompañado a Carlos Franganillo todas las noches de lunes a viernes en la edición de las 21:00 horas.