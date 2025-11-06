Cuéntanos en Instagram qué es lo que más te gusta de ‘Agárrate Al Sillón’ y podrás ganar una de las dos invitaciones dobles para asistir al programa

¿Te gustaría ver en persona a Eugeni Alemany y vivir toda la emoción, las risas y la tensión de ‘Agárrate Al Sillón’ desde el plató? ¡Ha llegado tu oportunidad!

En ‘Agárrate Al Sillón’ queremos conocerte y compartir contigo la experiencia del programa, por eso hemos preparado un concurso muy especial. Participar es muy sencillo:

Sigue la cuenta oficial del programa en Instagram, responde en el post del concurso a la pregunta “¿Qué es lo que más te gusta de ‘Agárrate Al Sillón’ y por qué?”, mencionando además a un amigo.

Las dos respuestas más originales ganarán una invitación doble cada una para asistir como público a una de las grabaciones del programa en las instalaciones de Mediaset, en Villaviciosa de Odón (Madrid).

El concurso comienza el jueves 6 de noviembre a las 19:00h y finaliza el jueves 13 de noviembre a las 14:00h. Una oportunidad única para vivir desde dentro la energía, el humor y la emoción de ‘Agárrate Al Sillón’. ¡Te esperamos!

Bases legales