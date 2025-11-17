Javier Roza, presidente de InLac: "El consumo de productos lácteos está creciendo de forma en España"

Este movimiento tiene como objetivo mantener la actividad en el medio rural

Compartir







La Organización Interprofesional Láctea sigue apostando por la campaña 'Te lo agradece' y Ana Terradillos ha sido la encargada de presentar esta iniciativa con el vídeo 'Voces jóvenes del campo', que pretende reactivar el consumo de alimentos lácteos de origen nacional.

Javier Roza, presidente de InLac, ha explicado: "El consumo de productos lácteos está creciendo de una forma espectacular en España. Necesitamos más leche para dar respuesta a esa demanda, porque si no lo que nos va a ocurrir es que en un futuro no vamos a poder tener por ejemplo los maravillosos quesos que tenemos porque no va a haber leche para producirlos".

Más de 1.000 ganaderos y 528 ganadería echaron el cierre durante el último año

Este movimiento tiene como objetivo mantener la actividad en el medio rural y apoyar a los profesionales que han decidido apostar por este sector.

También, fomentar el relevo generacional, ya que más de 1.000 ganaderos y 528 ganadería echaron el cierre durante el último año.