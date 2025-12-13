Lucia Fernández, redactora de 'Fiesta', sorprende al cantar el single de su primer disco

Fiesta 13 DIC 2025 - 18:23h.

Lucía Fernández canta 'Wendy', un single de su primer disco como cantautora

Lucía Fernández, redactora de 'Fiesta', sorprende a Emma García y a los colaboradores cantando en pleno programa

Con tan solo cinco años, la música ya golpeaba el corazón de Lucía Fernández y fue así como comenzó a escribir sus primeras canciones. Con los años estudió periodismo, pero nuestra compañera y redactora de 'Fiesta' continuó persiguiendo su gran sueño: ser cantante.

Ahora puede decir que lo ha conseguido, pues ya ha compuesto sus propios temas, los cuales defiende sobre los escenarios. Hoy, el escenario elegido es el del plató de 'Fiesta', y es muy especial porque presenta 'Wendy', un single que mezcla sonidos pop y rock y que forma parte de su primer disco.

La actuación de Lucía Fernández en 'Fiesta' cantando 'Wendy'

Y es que nuestra querida Lucía vale para todo, pues se ha bajado de la redacción para cantar en directo y, en unos minutos, se marcha a cubrir los Premios Forqué. "Estamos muy orgullosos de ti. Nos gusta disfrutar de esa ilusión y de esa maravillosa voz que tienes", son las palabras que le ha dedicado Emma García al terminar de cantar.

"Qué ilusión. No sabes lo nerviosa que me pongo porque en mi vida hubiera imagina estar aquí con Emma García y juntar mis dos pasiones y luchar por esto", confiesa Lucía antes de cantar un trocito a capella de su tema.