Irene Rosales desvela que está abierta a un posible acercamiento con Isabel Pantoja por sus hijas

Irene Rosales confiesa que "no entiende" su distanciamiento de Kiko Rivera y habla del detonante: "Lo vi como un ataque"

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Durante su participación en el programa '¡De viernes!', la exmujer de Kiko Rivera, Irene Rosales, se ha emocionado al recordar el apoyo que recibió de la tonadillera Isabel Pantoja en uno de los momentos más duros de su vida. Se recuperaron unas declaraciones públicas en un video que Isabel Pantoja dedicó a su entonces nuera cuando atravesaba una etapa muy complicada tras la pérdida de su madre.

En aquel mensaje, la cantante se deshacía en halagos hacia Irene: aseguraba que la “amaba y adoraba” y que siempre podría contar con ella “como una segunda madre”. Al escuchar de nuevo esas palabras en el programa, Irene Rosales no pudo evitar emocionarse. La entrevistada explicó que ese recuerdo le remueve especialmente porque le hace pensar en la ausencia de su madre.

“Me emociona porque me recuerda a mi madre, a la falta que al final me hace mi madre”, confesaba ella. Irene Rosales también aclaró que nunca ha querido buscar una sustituta para ese papel, aunque reconoció que en momentos difíciles el apoyo se vuelve fundamental.

"Hemos tenido buena relación"

Durante la entrevista, Irene Rosales dejó claro que, al menos en aquel momento, creyó sinceramente las palabras de la artista: “Me la creí y a día de hoy la veo y me la sigo creyendo”, aseguraba, recordando que durante un tiempo la relación entre ambas fue buena. La mujer de Kiko Rivera insistió en que siempre ha intentado comportarse correctamente con la familia y que, en su opinión, también recibió buen trato mientras mantuvieron esa cercanía.

Abierta a un acercamiento por sus hijas

A pesar de la ruptura familiar que se produjo posteriormente entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, Irene Rosales dejó claro que no cierra la puerta a una comunicación si se trata del bienestar de sus hijas: “Yo estoy abierta a todo lo que tenga que ver con la relación de mis hijas”, explicó durante la conversación. No obstante, matizó que su prioridad es avanzar y cerrar etapas personales para poder seguir adelante.