La expareja del DJ aclara que tampoco existe ningún tipo de relación entre su familia y él

José Antonio León desvela el motivo por el que Irene Rosales y Kiko Rivera no tienen ninguna relación: "Hay un desacuerdo"

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José Antonio León le ha lanzado a Irene Rosales una pregunta en su entrevista en '¡De viernes!' sobre los motivos que provocaron el distanciamiento total con respecto a su ex, Kiko Rivera. El periodista aclaró que existía "un desacuerdo" entre ambos en los trámites del divorcio. Rosales lo ha confirmado, y ha especificado qué sucedió entre una y otro. "Yo le había comentado una cosa a su abogado. El rebote de él es querer pedirme la custodia compatida, el abogado me dijo que me clamase", asegura como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Ahora, han llegado a un "convenio de mutuo acuerdo". Eso sí, podría decirse que ese episodio fue el detonante de la ausencia de comunicaciones entre ambos. "Lo vi una manera de atacar", asegura Rosales.

Irene Rosales, sobre la ausencia de relación entre Kiko Rivera y su familia: "No entiendo el motivo"

Todo sucedió entre finales de 2025 y principios de 2026. "Me refiero que hasta diciembre o principios de enero teníamos una relación normal donde nos podíamos llamar", apostilla. Pero, de buenas a primeras, se pierde por completo el vínculo e incluso las relaciones entre familiares se terminan. "Dejó de tener relación con mi familia", cuenta en el programa de Telecinco.

Irene Rosales reconoce que "no entiende" ni ese distanciamiento con ella ni con sus seres queridos por parte de Kiko Rivera. "No entiendo el motivo por el que ha dejado de tener relación con mi familia, que ha sido la primera que le ha abierto los brazos y que le ha hecho un hueco más", aclara. "Si hemos tenido motivos de peso para separarnos más, no creo que existe motivo de peso de saber cómo está mi familia o saber cómo está él o cómo estoy yo", relata luego.