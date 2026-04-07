Logo de telecincotelecinco
Logo de Hay una cosa que te quiero decirHay una cosa que te quiero decir
Promos

Vuelve ‘Hay una cosa que te quiero decir’: ¿aceptas la invitación? Muy pronto, estreno en Telecinco

Vuelve ‘Hay una cosa que te quiero decir’: ¿aceptas la invitación? Muy pronto, estreno en Telecinco
Jorge Javier Vázquez y los carteros de ‘Hay una cosa que te quiero decir’. telecinco.es
Compartir

Vuelve el programa que cree en el poder de los sentimientos. Vuelve el programa que cree en el poder de los reencuentros. Ya está todo preparado. Los carteros de 'Hay una cosa que te quiero decir' han recorrido toda España en busca de las historias más emocionantes de la televisión: historias reales de reencuentros, de amores truncados y de esperanzas que nunca se perdieron.

Vuelve 'Hay una cosa que te quiero decir'. ¿Aceptas la invitación? ¡Muy pronto en Telecinco!

Temas