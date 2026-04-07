Vuelve ‘Hay una cosa que te quiero decir’: ¿aceptas la invitación? Muy pronto, estreno en Telecinco

: ‘Hay una cosa que te quiero decir’ regresa con nuevas oportunidades para decir lo que nunca se dijo

Todos los programas completos de 'Hay una cosa que te quiero decir', en Mediaset Infinity

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Vuelve el programa que cree en el poder de los sentimientos. Vuelve el programa que cree en el poder de los reencuentros. Ya está todo preparado. Los carteros de 'Hay una cosa que te quiero decir' han recorrido toda España en busca de las historias más emocionantes de la televisión: historias reales de reencuentros, de amores truncados y de esperanzas que nunca se perdieron.

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