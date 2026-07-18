Las románticas vacaciones de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en una isla de ensueño: su exclusiva elección

Equipo Outdoor 18 JUL 2026 - 10:36h.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia siguen disfrutando de sus vacaciones por Italia antes de la llegada de su segundo bebé

Las preciosas fotos de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en Milán: un look de leopardo y un paseo por la Galería Vittorio Emanuele

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Alejandra Rubio y Carlo Costanzia continúan disfrutando de sus vacaciones por Italia. La pareja, que consolida más y más su historia de amor a medida que pasa el tiempo, ha escogido el país de la familia paterna de él para pasar las vacaciones de verano junto al pequeño Carlo.

Tanto Alejandra como Carlo han compartido en redes sociales imágenes de su paso por Milán y por otros puntos de Italia, pero sin duda las imágenes más románticas ha sido las que los enamorados se han tomado en la romántica isla de Cerdeña.

Alejandra, que espera su segundo bebé junto a su chico, posaba de lo más feliz sobre las rodillas de Carlo con la espectacular isla de Tavolara como telón de fondo. La hija de Terelu Campos y su chico han escogido un pequeño pueblo de Cerdeña para disfrutar de unos días de descanso antes de la llegada de su hija, concretamente se han establecido en Porto San Paolo, una tranquila localidad de menos de 1.000 habitantes junto al mar y situada a unos 15 kilómetros de Olbia.

Se trata de un destino privilegiado que impresiona por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, además de contar con paisajes montañosos y un amplio patrimonio cultural. Seguramente, Alejandra y Carlo han escogido esta tranquila localidad porque se encuentra alejada del bullicio de la Costa Esmeralda pese a ser una de las zonas más exclusivas y caras del Mediterráneo.

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Pero la zona no solo supone uno de los paisajes más espectaculares de esa costa, si no que permite practicar deportes acuáticos como el buceo, snorkel, windsurf, kitesurf o paddle surf. Además, el pueblo cuenta con una amplia oferta de restaurantes donde degustar la gastronomía típica de Cerdeña.

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Alejandra y Carlos, felices ante la llegada de su bebé

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se convertirán próximamente en padres por segunda vez. La pareja confirmaba públicamente el pasado mes de marzo su segundo embarazo en '¡De viernes!', concretamente era Alejandra quien, feliz, comunicaba la feliz noticia: "Estoy bien. No tuve un primer embarazo fácil, este tampoco está siendo un camino de rosas, pero no me quejo. Estoy súper feliz, de verdad. Para mí es una noticia fantástica y para Carlo también".

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En cuanto a los detalles del bebé, la pareja anunció con gran emoción en sus redes sociales recientemente que el bebé que esperan es una niña, un nacimiento que está previsto para el próximo mes de agosto de 2026, cumpliendo así el deseo de Alejandra de que sus hijos se lleven muy poco tiempo de diferencia para crecer juntos.

Aunque el nombre definitivo se ha mantenido bajo un estricto secreto familiar, el entorno cercano de la pareja ha descartado la opción de llamarla Teresa, mientras que opciones sugerentes como Lola y Ginebra han cobrado mucha fuerza en las últimas semanas como las principales favoritas.