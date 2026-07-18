Su madre ha realizado un llamamiento en redes sociales para que los usuarios llenen las redes de mensajes para Yéremi

Yéremi Vargas y las sospechas sobre 'El Rubio' 19 años después: la familia del niño insiste en que tuvo "cianosis toda su vida" y que solo lo sabían ellos

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Yéremi Vargas, el niño que lleva 19 años desaparecido en Gran Canaria, cumpliría 27 años este sábado 18 de julio. Su madre, Ithaisa Suárez, no ha dejado de luchar para mantener viva la investigación del pequeño al que se le perdió la pista en 2007. Según informa 'Canarias 7', el caso -considerado como uno de los casos más complejos- lleva investigándose desde hace dos décadas y solo hay un sospechoso: Antonio Ojeda, conocido como 'El Rubio'.

Ithaisa Suárez ha realizado un llamamiento en redes sociales para que los usuarios llenen las redes sociales de recuerdos y símbolos dedicados a Yéremi para mantener viva su memoria: "El motivo de este vídeo es que el 18 de julio es el cumpleaños de Yeremi, cumpliría 27 años, y me gustaría que, lo que cada uno quiera, si es posible, que le pusieran algo en sus páginas".

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Su madre ha detallado cuáles eran las aficiones del pequeño para que todos los que quieran sumarse puedan personalizar sus mensajes con sus gustos personales. “A él le gustaban, por ejemplo, los dinosaurios, le gustaba la película del caballo Spirit, los corazones naranjas, y me gustaría que, si pudiera ser, en vuestros perfiles tuvieran un detalle en ese día”, ha asegurado antes de mandar "besos a todos" y agradecer el apoyo recibido.

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'El Rubio' le confesó a un preso que el caso Yéremi "se le había ido de las manos"

Yéremi jugaba en la puerta de su casa en Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, cuando desapareció el 10 de marzo de 2007 con siete años. Desde entonces, su familia ha luchado para que el único sospechoso, Antonio Ojeda, se sentase en el banquillo. En 2016, 'El Rubio' fue condenado a cinco años de cárcel por una agresión a otro menor que jugaba en la calle de El Doctoral, en Gran Canaria.

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Esta condena la recibió mientras estaba en la cárcel por otro delito. Según afirmó un compañero de prisión, cuando conoció esta sentencia se hundió y dijo que el caso Yéremi "se le había ido de las manos" y que tuvo que "desaparecerlo". Pero no fue la única vez que hizo una referencia sobre el caso del pequeño.

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'El Rubio' le contó a otro preso cómo un vecino acabó con la vida del menor y quemó su cuerpo, una versión que negó después. En 2020, después de cumplir la condena por los abusos a otro menor, se fue a vivir a una pensión ubicada en Las Palmas de Gran Canaria. La madre de Yéremi llegó a ir hasta allí para confrontarlo y se generó una escena de alta tensión que fue grabada por los vecinos.

La cianosis que sufría Yéremi, una de las pruebas más fuertes contra 'El Rubio'

El caso se cerró en 2018 por falta de pruebas y se reabrió en 2021 con el abogado Marcos García Montes. En junio de 2025, la investigación dio un giro importante después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana accedió a que se solicitara al Servicio Canario de Salud el historial médico completo de Yéremi Vargas. El objetivo era acreditar la cianosis que sufría y la posible relación que tuvo con el caso.

Este es una de las pruebas circunstanciales más fuertes que hay contra 'El Rubio'. Antonio Ojeda le confesó detalles del crimen que no se habían hecho públicos a otro preso como, por ejemplo, que el niño "se puso azul". Esto coincide con la condición médica de nacimiento que tenía Yéremi: la cianosis. Esto hacía que su piel se volviese azulada cuando sufría estrés o falta de oxígeno, un dato que solo conocía su familia.

Después de 20 años de investigación, la familia de Yéremi mantiene las fuerzas y la esperanza para que su caso no sea olvidado y que, por fin, se pueda hacer justicia.