Redacción Madrid Agencia EFE 18 JUL 2026 - 10:49h.

La reyerta se produjo en la calle Elfo de Ciudad Lineal frente a un bar poco antes de las 23:30 horas

No descartan la hipótesis de un enfrentamiento entre bandas juveniles y la víctima mortal era española

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MadridUn joven de 23 años murió apuñalado este 17 de julio tras registrarse una pelea en Madrid en la que también otros dos menores resultaron heridos de gravedad.

Así lo ha comunicado el servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, que recibió el primer aviso de la reyerta a las 23:20 horas. Había tenido lugar concretamente en la calle Elfo.

A la altura del número 78, junto a la terraza de un bar que hay en esa vía del barrio de Quintana en el distrito de Ciudad Lineal, se habían agredido con armas blancas varios jóvenes.

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RCP sin éxito y posible enfrentamiento entre bandas

Hasta allí se desplazaron inmediatamente sanitarios del SAMUR-Protección Civil y agentes de la Policía Nacional. Los médicos se encontraron a la víctima mortal en parada cardiorrespiratoria.

Intentaron reanimarla con maniobras de RCP, pero no tuvieron éxito y confirmaron su fallecimiento. Por otro lado, dos menores de 17 años también habían sufrido puñaladas en su cuerpo.

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Ambos fueron estabilizados y evacuados a distintos hospitales madrileños, uno con pronóstico grave y el otro potencialmente grave. La Policía Nacional ya investiga las circunstancias que rodearon el suceso.

Según fuentes de la investigación consultadas por EFE, no descartan ninguna hipótesis sobre el origen de la pelea, incluida la de que se tratase de un enfrentamiento entre bandas juveniles.

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Mientras que el veinteañero fallecido era de nacionalidad española, los hospitalizados son originarios de Colombia y Perú, concretamente, según han detallado las mismas fuentes.