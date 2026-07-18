La intérprete colombiana ha subido una historia a su cuenta de Instagram con la grabación de fondo para calentar motores con el Mundial

Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen en Los Ángeles antes de la final del Mundial: ¿verán la actuación de Shakira en el España - Argentina?

Compartir







Shakira arranca motores y canta a capela la versión en español de la canción "Dai Dai". La cantante se encuentra en Nueva York, donde este domingo 19 de julio se disputará el encuentro entre España y Argentina. La intérprete colombiana ha subido una historia a su cuenta de Instagram con la grabación de fondo para subir los ánimos de la afición española.

PUEDE INTERESARTE La Audiencia Nacional da la razón a Shakira: la cantante gana su batalla con Hacienda con condena para la Agencia Tributaria

"En el 11 contra 11 cada cual en su papel, aquí no se juzga a nadie cuando se deja la piel", canta Shakira en el adelanto del tema. Hasta ahora, tan solo hemos podido escuchar un breve fragmento de la canción el 24 de junio antes del partido de la fase de grupos Colombia- RD. Congo.

Shakira se prepara con Burna Boy para su actuación en el Mundial

Shakira ha publicado este vídeo al mismo tiempo que se prepara junto a Burna Boy para su gran actuación en el descanso del Mundial de fútbol. La cantante colombiana y el nigeriano compartirán escenario después de haberlo hecho durante la ceremonia de inauguración en Ciudad de México.

PUEDE INTERESARTE Shakira pide a Macron y Merz que apoyen un fondo educativo para niños afectados por los terremotos en Venezuela

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El show del medio tiempo contará también con la participación de otros artistas como Madonna, BTS y Justin Bieber y que contará con Chris Martin, vocalista de Coldplay, como director artístico. Serán solo 11 minutos de espectáculo y los artistas tienen que tener todos los detalles controlados.

Para Shakira, no es la primera vez que está en una final del Mundial, ya que estuvo en tres ocasiones más: en 2006, 2010 y 2014. Aunque el Mundial de Sudáfrica fue el más recordado por su mítica canción "Waka Waka", el himno oficial de esa edición que se considera como uno de los más emblemáticos en la historia del torneo.