Ylenia Padilla regresa a un plató tras casi seis años con su primera entrevista televisiva. Jessica Bueno responde a las acusaciones de Kiko Rivera en la próxima entrega de ‘¡De Viernes!’

¡Todos los programas de 'De viernes'!: al completo, en Mediaset Infinity

Compartir







Ylenia Padilla se sentará para desvelar sin censura qué le llevó a abandonar los medios, qué ha hecho durante este tiempo y cómo fueron sus inicios, sus mejores momentos y su decadencia televisiva.

Jessica Bueno, también presente en el plató, recordará los momentos más difíciles de su tormentosa historia de amor con Kiko Rivera y detallará cómo es actualmente su relación. ¿Por qué el hijo de Isabel Pantoja habla así de ella?¿Tiene miedo el DJ de lo que ella pueda contar?

“En estos meses -asegura Jessica Bueno- he visto cosas que no me han gustado nada, para mí era un alivio que me ayudara con mi hijo y, desde hace meses, eso se acabó”. ¿Por qué Kiko Rivera ya no está tan presente en la vida de su hijo mayor? ¿Ha hablado el hijo de ambos con su abuela tras la reconciliación entre Kiko y su madre?

La última hora de 'Supervivientes', en '¡De viernes!'

Tras su entrevista Jessica Bueno se sumará al equipo de colaboradores que abordarán la última hora con imágenes inéditas de ‘Supervivientes’, integrado por Rocío Flores, María Jesús Ruiz y José María Almoguera, quien desvelará cómo ha sido el reencuentro con Paola Olmedo tras su salida del reality y si han llegado a firmar el divorcio.