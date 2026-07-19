Joan Capdevila pidió ayuda en redes sociales después de que le denegasen el ESTA, el permiso que se necesita para entrar al país

Sigue la previa del España - Argentina, al minuto: Nueva York está repleta de fans para la final del Mundial

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El exfutbolista Joan Capdevila, campeón del mundo en 2010 con la selección española, asistirá a la final del Mundial en Nueva York después de que Estados Unidos le haya levantado el veto. Marcos Senna, quien compartió grandes momentos con Capdevila con la selección y en el Villareal CF, ha sido el encargado de dar la noticia a través de las redes sociales.

Senna ha publicado una historia en su cuenta de Instagram en la que aparece con Joan Capdevila. Ambos aparecen con una gran sonrisa frente a un avión con esta frase: "Rumbo a por la segunda estrella".

"No me puedo creer que no me permitan entrar en USA", denunció en redes sociales

Joan Capdevila pidió ayuda en redes sociales después de que le denegasen el ESTA, el permiso que se necesita para entrar al país. El exfubolista, que fue lateral izquierdo titular con Vicente del Bosque, llegó a mencionar a Donald Trump en su cuenta de Twitter para poder arreglar su situación y así poder viajar con sus hijos a Nueva York.

"Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA", denunció en X Capdevila que había aceptado la invitación de la Federación Española de Fútbol a los integrantes de aquella plantilla que se proclamó campeón del Mundo.

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Estados Unidos le denegó la entrada porque hace 10 años asistió a un partido benéfico en Irán. "¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles", añadió en su cuenta. "No me puedo creer que no me permitan entrar en USA... y perderme un momento así con mis hijos que tanto amamos el fútbol...Si alguien sabe cómo solucionarlo, os lo agradeceré en el alma de por vida. Necesito ayuda Donald Trump", finalizó en su mensaje en X.

Ahora, Capdevila podrá asistir a la final del Mundial y ver el partido junto a su familia y sus compañeros de fútbol.