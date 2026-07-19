David Reinoso 19 JUL 2026 - 13:48h.

El actor hace una una interesante reflexión sobre la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina

Sigue la previa del España - Argentina, al minuto: sigue aquí la última hora del evento deportivo

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Faltan muy pocas horas para que se dispute la gran final de Mundial de fútbol que se disputa este domingo entre España y Argentina y muchos son quienes muestran su apoyo a la Selección Española de fútbol (como es el caso del cantante Leiva, que ha lanzado un emotivo mensaje de apoyo a 'La Roja' entonando 'Como si fueras a morir mañana' en su último concierto). Al hilo de esto, llama la interesante reflexión de Antonio Banderas ante este encuentro deportivo.

Antonio Banderas ha compartido una imagen en la que aparecen dos jugadores, uno de la Selección española de fútbol y otro de la argentina, abrazados y dejando una estela con sus respectivas banderas, queriendo mostrar así una imagen de unión entre ambos equipos. Junto a la imagen, el actor ha escrito un mensaje en el que reflexiona sobre los valores que se deben inculcar en el deporte, más allá de quién gane este evento deportivo que tendrá lugar en el estadio MetLife de New Jersey.

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La reflexión de Antonio Banderas ante la final del Mundial de fútbol: "La verdadera victoria nunca debería pertenecer al odio"

Hola amigos. Hoy es la final del Campeonato del Mundo de Fútbol. Naturalmente quiero que gane España, pero también el fútbol y todo aquello que une a nuestros dos países. Durante un rato, España y Argentina serán rivales. Después, volverán a ser lo que siempre han sido para mí: dos pueblos hermanos", es el inicio de su mensaje del actor en sus distintas redes sociales.

"Quizá suene tonto decir esto, pero siento la necesidad de expresar que, pase lo que pase, yo seguiré admirando a los inmensos artistas argentinos con los que he tenido el privilegio de trabajar, seguiré admirando a sus jugadores de fútbol y, por supuesto, seguiré queriendo a mis muchos amigos de Argentina y a todo un país al que me siento profundamente unido", continúa relatando el actor.

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"El deporte tiene esa maravillosa capacidad de enfrentarnos sin dividirnos, de competir sin dejar de respetarnos y de recordarnos que la verdadera victoria nunca debería pertenecer al odio, sino a la admiración", añade Banderas. Además, cabe destacar que la frase principal de la imagen que ha compartido reza el siguiente mensaje: "Rivales por un día. Hermanos para siempre".

"Que gane quien mejor juegue. Y que, cuando el árbitro señale el final, celebremos todos algo mucho más importante que un resultado: la amistad entre dos países que hablan el mismo idioma, y la oportunidad que nos da la vida para con el buen comportamiento de jugadores e hinchas, de dar ejemplo, de enorgullecer y hacer brillar a las comunidades hispanas de todo el mundo. Si así es, ambos habremos ganado esa final", remata el actor.