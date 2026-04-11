Antía Troncoso 11 ABR 2026 - 01:22h.

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Esta noche, Kiko Rivera se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' tras el gran revuelo que causó su polémico 'Scoop' emitido la semana pasada en este mismo programa, en el que adelantaba los primero detalles sobre su reconciliación con su madre. En esta ocasión, el hijo de Isabel Pantoja se ha explayado sobre cómo surgió ese inesperado acercamiento, desvelando el papel clave de su prima Anabel Pantoja. ¡No te lo pierdas!

Tal y como señalo en su 'Scoop', Kiko Rivera ha señalado a su pareja, Lola García, como la persona que le ayudó a dar ese "clic" que le hizo tomar la iniciativa en el acercamiento con su progenitora tras años sin ningún tipo de contacto con ella. "No es que ella me incite, pero me da ese empujón simplemente escuchándome", ha explicado el Dj.

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El invitado también ha hablado claro sobre esa primera llamada con su madre. Un momento que se produjo gracias a su prima Anabel Pantoja, a la que se ha referido como la "intermediaria" al explicar su papel clave en la reconciliación: "Borré el teléfono de mi madre, entonces escribo a mi prima para pedirle el teléfono. Ella lo hizo posible".

Así fue la llamada de disculpas de Kiko Rivera con Isabel Pantoja

Sobre cómo fue la llamada con Isabel Pantoja, Kiko Rivera ha relatado: "Yo estaba acojonado porque he dicho tantas cosas horribles que podría llegar a entender que necesitara su tiempo. Sucedió en un viaje que veníamos Lola y yo de Eleche, fue cuando tomé la decisión de llamar a mi prima Anabel para que me de el teléfono de mi madre".

Tras esto, Anabel Pantoja, actuando con cautela, se puso en contacto con Isabel Pantoja para contarle lo sucedido. "Me dijo: 'Voy a llamar y con lo que me diga, te digo'. Y la conversación con mi madre fue esa misma noche. Yo hablo con mi madre a través del teléfono de mi prima en esa primera ocasión", ha desvelado Kiko Rivera, quien también ha contado lo primero que se dijeron:

"Ha existido un perdón por mi parte, hablo con ella todos los días y cada vez que mis hijos están conmigo llaman a su abuela. Durante los primeros minutos ninguno de los dos podíamos hablar, son muchas emociones". Asimismo, Kiko ha explicado que en esa llamada no tocaron de temas complicados: "Borrón y cuenta nueva".

Además, muy emocionado, Kiko ha explicado qué es lo que más le gustó de esa primera conversación: "Sentí a mi madre más que nunca. Lo mejor de todo es que, en los días siguientes, hasta esta misma noche que he hablado con ella, sigo encontrando a mi madre".