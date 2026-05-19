Marta Sánchez visita el plató de 'Hay una cosa que te quiero decir': el sábado a las 22:00h, en Telecinco

El sábado tienes una cita en Telecinco ¡No te lo puedes perder!

Disfruta de todos los programas de 'Hay una cosa que te quiero decir'

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Este sábado a las 22:00 h, en 'Hay una cosa que te quiero decir', no te puedes perder una noche cargada de emoción, sorpresas y grandes confesiones. Esta semana, la invitada estrella será Marta Sánchez, que nos hará disfrutar de principio a fin.

Además, el programa volverá a emocionarnos con las historias de sus protagonistas anónimos, que acudirán al plató para cumplir sueños, resolver cuentas pendientes y sorprender a sus seres queridos.

¡No te lo pierdas! Este sábado tienes una cita en Telecinco a las 22:00 h junto a Jorge Javier Vázquez.