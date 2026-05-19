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Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 10'

Hoy os traigo más estilismos de Sandra en el programa. Comienzo con una prenda que nos encanta: el mono.

Sandra Barneda
Sandra Barneda. Estilista de guardia
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Prueba de ello, estos tres ejemplos: el denim con bordados es de Aeronáutica militare, los anillos y pendientes de estrellas de Belao y las sandalias con tachas de Toni Pons.

Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 10'
Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 10'. 5

El beige con bordados azules es de P.A.R.O.S.H, los pendientes y anillo de Belao, la cadena de Casa Juanas y las sandalias de Toni Pons.

Sandra Barneda
Sandra Barneda. 5
Estilismo de Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 10'
Estilismo de Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 10'. 5

El blanco con flores rojas es de Salsa, los complementos de Belao y las sandalias de rafia de Toni Pons.

Estilismo de Sandra Barneda
Estilismo de Sandra Barneda. 5

Para terminar, el vestido tipo túnica en color naranja de la última hoguera, fue confeccionado a medida para ella. Completamos el outfit con unos pendientes de Anton Heunis y anillo de Vidda.

Estilimo en rojo de Sandra Barneda
Estilimo en rojo de Sandra Barneda. 5
Sandra Barneda
Sandra Barneda. 5
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