Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 10'

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19 MAY 2026 - 16:58h.

Prueba de ello, estos tres ejemplos: el denim con bordados es de Aeronáutica militare, los anillos y pendientes de estrellas de Belao y las sandalias con tachas de Toni Pons.

El beige con bordados azules es de P.A.R.O.S.H, los pendientes y anillo de Belao, la cadena de Casa Juanas y las sandalias de Toni Pons.

El blanco con flores rojas es de Salsa, los complementos de Belao y las sandalias de rafia de Toni Pons.

Para terminar, el vestido tipo túnica en color naranja de la última hoguera, fue confeccionado a medida para ella. Completamos el outfit con unos pendientes de Anton Heunis y anillo de Vidda.