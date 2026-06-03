Logo de telecincotelecinco
Logo de Hay una cosa que te quiero decirHay una cosa que te quiero decir
Promos

Can Yaman visita el plató de 'Hay una cosa que te quiero decir': el sábado a las 22:00h ¡No te lo pierdas!

Can Yaman visita el plató de 'Hay una cosa que te quiero decir': el sábado a las 22:00h ¡No te lo pierdas!
Can Yaman. Telecinco.es
Compartir

Este sábado 6 de junio a las 22:00h el reconocido actor Can Yaman visita 'Hay una cosa que te quiero decir'. No te pierdas una noche cargada de emoción, sorpresas y grandes confesiones en la que el actor sorprenderá a sus fans con sus anécdotas personales y profesionales.

Además, el programa volverá a emocionarnos con las historias de sus protagonistas anónimos, que acudirán al plató para cumplir sueños, resolver cuentas pendientes y sorprender a sus seres queridos.

¡No te lo pierdas! Este sábado tienes una cita en Telecinco a las 22:00 h junto a Jorge Javier Vázquez.

Temas