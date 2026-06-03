Can Yaman visita el plató de 'Hay una cosa que te quiero decir': el sábado a las 22:00h ¡No te lo pierdas!

El actor sorprende a todos sus fans en el programa

Disfruta de todos los programas de 'Hay una cosa que te quiero decir' en Mediaset Infinity

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Este sábado 6 de junio a las 22:00h el reconocido actor Can Yaman visita 'Hay una cosa que te quiero decir'. No te pierdas una noche cargada de emoción, sorpresas y grandes confesiones en la que el actor sorprenderá a sus fans con sus anécdotas personales y profesionales.

Además, el programa volverá a emocionarnos con las historias de sus protagonistas anónimos, que acudirán al plató para cumplir sueños, resolver cuentas pendientes y sorprender a sus seres queridos.

¡No te lo pierdas! Este sábado tienes una cita en Telecinco a las 22:00 h junto a Jorge Javier Vázquez.