Got Talent 10 JUN 2026 - 09:34h.

Xuso Jones se incorporará a la familia de 'Got Talent' en calidad de juez

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Santi Millán conducirá esta nueva versión de la franquicia y Xuso Jones se incorporará a la familia de 'Got Talent' en calidad de juez junto a Paula Echevarría, Carlos Latre y Lorena Castell.

Mediaset España pondrá en marcha 'Got Talent: Fantasy League', la primera adaptación internacional de 'America's Got Talent: Fantasy League', estrenado en 2024 en Estados Unidos a través de NBC. Con Santi Millán como maestro de ceremonias, este nuevo formato lleva la competición un paso más allá trasladándola también a los jueces. Como novedad, Xuso Jones se unirá al experimentado jurado del universo de ‘Got Talent España’ formado por Paula Echevarría, Carlos Latre y Lorena Castell.

En 'Got Talent: Fantasy League', los miembros del jurado no solo tendrán que valorar las actuaciones, sino también construir el mejor equipo posible, eligiendo a sus artistas favoritos entre aquellos que hayan obtenido al menos tres votos favorables. En una segunda fase, y con sus equipos de seis concursantes ya configurados, los cuatro jueces competirán entre sí por la victoria en una emocionante batalla en la que los icónicos Pases de Oro seguirán teniendo un papel destacado.

Producido en colaboración con Fremantle España, 'Got Talent: Fantasy League' mantendrá intacto el espíritu multidisciplinar que caracteriza la franquicia y la ha convertido en un fenómeno internacional, combinando disciplinas artísticas tan diversas como la música, la danza, las acrobacias, la magia o el humor con las propuestas más sorprendentes.