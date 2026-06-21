Un concursante, extasiado con Luján Argüelles: “Me encantas, si es contigo mi mujer igual me perdona”

telecinco.es 21 JUN 2026 - 23:15h.

La presentadora ha visitado el programa en este especial 'El precio justo. La casa por la ventana'

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Este domingo ‘El precio justo’ ha ofrecido su especial ‘La casa por la ventana’, una entrega que ha incorporado nuevos y emocionantes juegos, un escaparate final disputado en esta ocasión por dos concursantes y también uno de los mayores premios repartidos hasta la fecha en el programa.

El especial de ‘El precio justo’ ha contado con algunas visitas inesperadas, como por ejemplo la de Luján Argüelles. La presentadora se pondrá muy pronto al frente de ‘El camino de la verdad’, el programa en el que los participantes tendrán que superar sus conflictos y sanar heridas mientras recorren juntos etapas del Camino de Santiago.

Hasta entonces, Luján Argüelles calienta motores visitando el plató de ‘El precio justo’ para ayudar a un concursante a hacerse con un buen pellizco. Lo que Luján no imaginaba es que iba a tener que “echar un cable” a un gran fan:

“Me encanta esta mujer, como profesional y como mujer. Yo no estoy soltero, tengo algo por ahí, pero todo se puede negociar, si es contigo igual me perdonan”.

Luján ayuda a Mikel con ‘Pisando fuerte’

En esta nueva prueba, el concursante deberá abrirse camino por una gigantesca cuadrícula numérica situada en el suelo para reconstruir el precio de un gran premio, avanzando paso a paso y poniendo a prueba tanto su intuición como su capacidad para reaccionar bajo presión.