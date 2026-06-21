Lidia González 21 JUN 2026 - 09:30h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ muestra como ha sido ver a su novio tras volver de Honduras

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Claudia Chacón estaba deseando que llegase este momento y tiene muchas dudas que resolver después de su paso por Honduras. Tras el tenso cara a cara que ha tenido con Gerard Arias, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ comparte su reencuentro con su novio tras regresar del reality. La influencer enseña cómo ha sido volver a ver a su pareja y se sincera sobre todos los miedos que tiene. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Antes de tener frente a frente a su pareja, la creadora de contenido ha explicado la situación real que tenía con su novio se fue a Honduras y asegura que tiene muchas cosas de las que hablar con él: “Me fui sin exigir nada”. Después de contar todos los detalles sobre su relación, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ afirma que va a “tener que investigar” lo que ha sucedido en su ausencia. Además, nada ver a Sergio, le dice: “Tenemos una conversación pendiente”.

Claudia Chacón habla de las secuelas que arrastra tras ‘Supervivientes’

Claudia Chacón se sienta frente a las cámaras de mtmad para resolver una de las dudas que más interés suscita entre sus seguidores. La creadora de contenido habla de las secuelas que arrastra tras su participación en ‘Supervivientes’. Además, se sincera sobre el duro proceso que está viviendo por el hecho de tener que volver a la normalidad y cómo está lidiando con la comida.

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La exconcursante de ‘SV’, contra Alba Paul por no invitar a Maica Benedicto a su fiesta

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ tampoco ha querido quedarse callada tras algunos acontecimientos que han sucedido con sus excompañeros de reality. Claudia Chacón estalla contra Alba Paul por no invitar a Maica Benedicto a la fiesta que hizo en su casa tras volver de ‘Supervivientes’. La creadora de contenido no se calla y dice todo lo que piensa al respecto.