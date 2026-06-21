El artista no dudó en agradecer a la música todo lo que le ha dado durante su concierto en Madrid

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Alejandro Sanz tiene una relación especial con Madrid y anoche lo dejó bien claro. El cantante, que se encuentra en su gira '¿Y ahora qué? Tour?', quiso disfrutar todos los minutos que tenía en el estadio Metropolitano. Según informa 'Cadena 100', el artista comenzó su show con su canción 'Desde cuándo', un tema que provocó el grito ensordecedor del público.

El cantante siguió con 'Capitán tapón' y después con 'Por Bandera', un tema que él mismo aseguró que "lo peor de todo es que la letra, hoy, todavía tiene sentido" y con '1994'. Alejandro Sanz reconoció que era "muy emocionante para él verles a todos allí".

"Solo hay una persona más agradecida que yo hoy", confesó Alejandro Sanz

Alejandro Sanz demostró una gran complicidad con aquellos que le han permitido sentarse a la mesa de la industria: "La mitad son invitados, pero no importa". El cantante no pudo traer a Shakira, que está ocupada en Estados Unidos con 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en sus conciertos extras en el marco del Mundial de fútbol.

El artista no se olvidó de su canción 'Bésame', la canción que arrasó en 2025. Y dejó un espacio para mostrar esa parte de nostalgia que arrastraba durante el concierto: "Solo hay una persona más agradecida que yo hoy, que soy yo mismo de cuando era chiquitito. Les quiero dar las gracias en nombre de ese niño y de ‘Mi soledad y yo".

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Sanz continuó con su mítico tema 'El vino de tu boca', un tema que muestra su seña de identidad incluso cuando todavía no había terminado de madurar el sonido. 'Quisiera ser' elevó la nostalgia y dejó un momento perfecto para recordar una frase de su amigo Jesús Quintero: "La música no puede parar un tanque, pero puede quebrar el alma de quien lo conduce".

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“Igual si cantamos 250 canciones más, calmamos la ansiedad", señaló el cantante

El artista no dudó en agradecer a la música todo lo que le ha dado y en recordar que, si un día no tenemos ganas de sacar esa sonrisa, también debemos permitirnos estar mal. Después, dio paso a su aroma latino del que se ha ido salpicando en sus temas durante los últimos años. Y estas canciones dieron paso a uno de los grandes momentos de la noche: su tema 'Amiga mía' y 'Deja que te bese'.

Los 50.000 espectadores corearon su nombre con gran emoción. 'Las guapas', 'Cuando nadie me ve' y 'El alma al aire' compusieron un momento de subidas y bajadas durante todo el show. “Igual si cantamos 250 canciones más, calmamos la ansiedad. Nosotros queremos cantar, pero es que, a las 11, nos echan los vecinos”, dijo con humor el cantante.

Alejandro Sanz consiguió crear una noche mágica para todos sus fans que levantaron las linternas para cantar 'Y si fuera ella'. Aunque la traca llegó con su mítica canción 'Corazón partío', un tema con el que cerró un concierto que sin duda el público no olvidará.