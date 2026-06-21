telecinco.es 21 JUN 2026 - 13:50h.

Marisa Jara y Miguel Almansa anuncian que se casan tras siete años de relación y un hijo en común

Marisa Jara explica cómo frenará el efecto rebote tras salir de 'Supervivientes 2026': "Quiero mantenerme"

Compartir







Tras participar en 'Supervivientes 2026', Marisa Jara y su pareja, Miguel Almansa, han tomado una importante decisión después de ocho años de relación y un hijo en común. La pareja ha decidido casarse y han comunicado la gran noticia a través de sus redes sociales, donde han publicado un carrusel de imágenes que confirman la noticia.

"SÍ, QUIEROOOOOO!! Estaba deseando que llegara este momento! Gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo. Comienza nuestro 'para siempre", han sido las palabras que ha escrito la modelo junto a las fotografías en las que aparece luciendo en la mano, muy feliz y orgullosa, el anillo de pedida.

Además, la pareja ha querido darle su lugar a Tomás, el hijo de ambos, quien también ha formado parte de este acontecimiento familiar. Así, podemos verle en una imagen en la que aparece Miguel Almansa arrodillado junto pareja y madre del menor, Marisa Jara. También hay un vídeo y una foto en la que aparecen las manos de los padres y del hijo juntas.

Marisa Jara y Miguel Almansa: siete años de amor y un hijo en común

Marisa Jara y Miguel Almansa iniciaron una relación allá por el año 2019 y han consolidado su amor tras siete años de relación en la que la pareja ha vivido de todo, incluyendo un delicado bache de salud. Ahora, tras meses de rumores, la pareja decide anunciar su compromiso a través de las redes sociales y después de que la modelo haya formado parte del reality 'Supervivientes 2026'.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Dicen mantener la ilusión del primer día y prueba de ello es lo unida que se ha mostrado siempre la pareja. "Me suma y me eleva. Me ama y se le nota, lo demuestra en el día a día. Me mima, me consiente… somos un equipo", llegó a confesar Miguel en una entrevista a La Vanguardia. En esa misma entrevista, Marisa habló de cómo le gustaría que fuese su gran día:

"Me gustaría algo sencillo, en alguna hacienda bonita, mejor en otoño y con amigos y familia. Nada de postureo ni tonterías. Con un buen potaje de primero para que salgamos al baile bien contentos", expresó la modelo. Fruto de este amor nació su hijo Tomás el pasado 2 de abril del año 2022. El pequeño tiene ahora cuatro años de edad.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Marisa Jara habla del efecto rebote tras 'Supervivientes'

Tras abandonar definitivamente la aventura que le ha supuesto 'Supervivientes' (ha llegado a viajar a Honduras hasta en dos ocasiones para participar en el reality), la modelo sevillana explica cómo afrontará el temido efecto rebote que experimentan los participantes a su vuelta a España y revela la rutina con la que quiere mantener su cambio físico una vez abandonado Honduras.