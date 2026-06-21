Cientos de personas se han concentrado delante del Palau Municipal de Tarragona para recordar a los tres menores

Por qué se ahogaron los tres menores en la playa de Arrabassada de Tarragona: la zona "era de riesgo por resacas y corrientes"

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TarragonaTarragona llora la muerte de Maikel, Elías y Andine, los tres niños que han perdido la vida tras quedar atrapados en el mar cuando se bañaban en la zona de la Cova del Gos, entre la playa de l’Arrabassada y la del Miracle. Los menores estaban en un punto de rocas fuera de la cobertura visual de los socorristas, según informa 'El National Cat'.

Cientos de personas se han concentrado delante del Palau Municipal de Tarragona para recordar a los tres menores. El minuto de silencio ha finalizado con un largo aplauso dedicado a los tres niños, en una muestra de duelo que ha reunido a familia, amigos, miembros de la comunidad educativa y autoridades.

Salvador Illa, "profundamente afectado" por la muerte de los tres niños

Salvador Illa, el presidente de la comunidad catalana, ha sido el encargado de anunciar esta mañana la muerte del tercer menor, Andine, de 13 años, que continuaba en estado crítico en el Hospital Joan XXIIII de Tarragona. Illa se ha mostrado “profundamente afectado” y ha trasladado su apoyo a las familias, a los amigos de los chicos y al CD La Floresta.

La muerte de los tres niños ha impactado en el mundo del fútbol, donde ellos estaban muy presentes. Maikel jugaba en el CD La Floresta, donde era uno de los referentes del equipo. Desde el club lo recuerdan como un jugador con talento, compromiso y carácter, pero sobre todo como un niño querido por sus compañeros.

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También el CE Tecnifutbol ha quedado golpeado por la muerte de Elías, que había renovado para la próxima temporada. Los tres chavales muertos, con otros amigos, habían terminado el curso, habían ido a la playa a celebrarlo, y todo ha terminado en tragedia.

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El homenaje ha sido encabezado por el president de la Generalitat, Salvador Illa, y por el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. También han asistido el conseller de Deportes, Berni Álvarez, y el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas.

El ayuntamiento decreta tres días de luto

El Ayuntamiento de Tarragona ha decretado tres días de luto por la muerte de los tres menores. Las banderas ondean a media asta y los actos institucionales han quedado suspendidos hasta el lunes. Un equipo de psicólogos ha acompañado a las familias y el entorno de las víctimas, mientras diversas ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques han estado presentes en la plaza para atender a personas afectadas. Desde el momento del incidente, el SEM ha atendido a 52 personas relacionadas con la familia y el entorno de los tres menores.

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Desde el Ayuntamiento de Tarragona se ha insistido también en la necesidad de seguir siempre las indicaciones de los servicios de salvamento y socorrismo, de Cruz Roja y de la Guardia Urbana. Desde el consistorio se recuerda que en todas las zonas de rocas está prohibido el baño y también lanzarse. Después del accidente, el consistorio prevé reforzar los mensajes de prevención y revisar todas aquellas medidas que se puedan mejorar.