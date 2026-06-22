telecinco.es 22 JUN 2026 - 00:25h.

¿Eres capaz de adivinar el precio de este espectacular escaparate final?

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Otra de las novedades de la noche de este especial ‘La casa por la ventana’ llegaba en el escaparate final. En esta ocasión son dos los concursantes que acceden a la prueba decisiva tras imponerse en sus respectivas ruletas a lo largo de las diversas rondas del programa.

Tanto Isaac como David Roy de deberán calcular el precio total del escaparate y escribirlo en secreto. A diferencia de la mecánica habitual, en esta ocasión no habrá margen: el escaparate será para uno de los dos, el que más se aproxime, sin pasarse, a su precio justo.

¿Eres capaz de adivinar el precio del escaparate final?

La voz en off del programa habría el escaparate final con algo muy especial para cualquier familia que se precie: la compra de alimentos durante todo un año para tres personas de la unidad familiar.

Además, una espectacular motocicleta de 125CC equipada con motor de cuatro tiempos. Por si esto fuera poco, el panel final se completa con un espectacular viaje para dos personas por la Costa Oeste de Estados Unidos durante 12 días. Pero esto no es todo, un coche híbrido completa uno de los paneles más espectaculares de la historia del programa. ¿Quieres saber cuál de los dos concursantes se ha llevado todo esto a casa? ¡Dale al play!