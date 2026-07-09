telecinco.es 09 JUL 2026 - 11:56h.

Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado el ganador de ‘El sueldazo del mes’ de 'El precio justo'

'El precio justo' estrena 'El sueldazo del mes', una nueva aplicación web para jugar desde casa y optar a 5.000 euros

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Ronaldo García ha sido el primer afortunado en conseguir ‘El sueldazo del mes’, la nueva dinámica que se ha establecido en ‘El precio justo’ en la que los espectadores pueden optar a ganar un premio de 5.000 cada mes. Aunque, en un principio, se encontraba reacio a participar, lo cierto es que su mujer le instó a intentarlo y, finalmente, ha conseguido el premio.

“Me tocó así de la nada”, asegura el participante. Sin embargo, pese a la euforia que sintió en ese momento, Ronaldo también sintió algo de preocupación por si se trataba de una estafa, pero pronto se dio cuenta de lo que estaba sucediendo: “Esto es de verdad”.

El participante habla del duro trabajo que realiza en la obra, una labor que es “muy física y dura” y por ello, gracias al dinero que ha conseguido, ha tomado una decisión: “Pienso tomarme unas vacaciones”. Por este motivo, el participante no lo duda y, así como lo hizo su mujer con él, insta a todos los espectadores para que puedan llevarse ‘El sueldazo del mes’: “Os animo a todos a participar, muchas gracias”.

¿Cómo puedes ser el siguiente ganador?

Participar en ‘El sueldazo del mes’ es una tarea muy sencilla. A través de la aplicación web, en la que hay que registrarse previamente, los espectadores pueden participar en una versión online de ‘La ruleta’. A lo largo del programa, aparecerán dos QRs de manera aleatoria, aunque siempre anunciados por Carlos Sobera o Tania Medina.

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Tras escanearlos, la aplicación se abrirá para poder realizar hasta dos tiradas en la ruleta para intentar sumar 100 puntos. Aquellos que logren alcanzar esta cifra, entrarán en un sorteo mensual de 5.000 euros. Este proceso se realizará de lunes a viernes, con códigos diferentes cada día y con la posible participación solamente mientras el programa esté en emisión.