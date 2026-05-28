telecinco.es 28 MAY 2026 - 11:20h.

Los espectadores podrán escanear códigos QR durante la emisión del concurso para participar en sorteos mensuales a través de una versión interactiva de ‘La Ruleta’

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¡A jugar!... ahora también desde casa. ‘El precio justo’ estrenará el próximo lunes 1 de junio ‘El sueldazo del mes’, una nueva aplicación web gratuita que permitirá a los espectadores participar en una versión online e interactiva de ‘La Ruleta’ y optar cada mes a un premio de 5.000 euros.

Durante el programa presentado por Carlos Sobera y Tania Medina aparecerán en pantalla dos códigos QR en momentos aleatorios. Al escanearlos, los espectadores accederán directamente a la aplicación web, que permitirá realizar hasta dos tiradas de ruleta por programa para intentar alcanzar el objetivo: sumar exactamente 100 puntos.

Los espectadores que consigan los 100 puntos, ya sea en una única tirada o en la suma de ambas, entrarán en un sorteo mensual de 5.000 euros. Además, quienes logren esta puntuación en varias ocasiones a lo largo del mes acumularán una participación por cada acierto.

La dinámica se desarrollará de lunes a viernes y los códigos QR serán distintos cada día y válidos únicamente durante la emisión del programa. Cada usuario podrá participar una vez al día, con un máximo de dos tiradas por entrega.

Para participar será necesario registrarse previamente en la aplicación web, un proceso que solo deberá completarse una vez. Los usuarios deberán ser mayores de edad y facilitar un número de teléfono móvil válido. El ganador mensual será contactado directamente y su nombre se anunciará también en el programa.