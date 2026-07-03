telecinco.es 03 JUL 2026 - 15:00h.

Carlos Sobera abre uno de los productos de 'El Súper' ¡para comérselo!

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Alba María es una de las concursantes de 'El precio justo' de este viernes que juega a 'El Súper'. Para ello, se le presentan una serie de productos y tiene que elegir algunos de ellos para sumar entre 20 y 22 euros. Si lo consigue, se llevará un premio. Pero, antes de comprobarlo, Carlos Sobera ha hecho algo con uno de los productos que ha sorprendido tanto a la concursante como a la copresentadora, Tania Medina.

Carlos Sobera sucumbe a uno de los productos de 'El Súper'

Uno de los productos que se encuentran en el plató es un paquete de galletas con pepitas de chocolate y, antes de que Alba María comience a elegir los productos para hacer su cuenta, Carlos Sobera ha cogido uno de los paquetes de galletas, lo ha abierto y ha cogido dos de las galletas que había en su interior para comérselas.

"¿Pero esto qué es?", han sido las palabras de Tania Medina al ver lo que hacía el presentador del programa. Carlos Sobera ha manifestado que las galletas estaban buenísimas. Y es que, mientras el juego continuaba, el presentador de 'El precio justo' no ha dejado de hacer alusión a las galletas, a su sabor e incluso ha cogido alguna más.