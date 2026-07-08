telecinco.es 08 JUL 2026 - 15:05h.

Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante en 'El precio justo'

La agónica espera de una concursante para descubrir si se lleva ‘El escaparate final’

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María Luisa no ha conseguido llevarse el premio en la prueba de ‘Contrarreloj’ de ‘El precio justo’, pero sí ha logrado llegar hasta el final del programa al imponerse a sus compañeros durante la ruleta. Tras conseguir 75 puntos y pasar a la siguiente fase, la maga e ilusionista prueba suerte con ‘El escaparate final’ e intenta llevarse el ansiado premio. ¿Se irá a casa con las manos vacías?

La concursante ha conseguido el margen mínimo de 500 euros y ha tenido que intentar averiguar el precio justo de los siguientes premios:

Un juego de tres maletas rígidas, con cuatro ruedas dobles giratorias y candado de combinación.

Un set de ‘gaming’ formado por: ratón, teclado, cascos, alfombrilla, cámara, monitor, torre y todo el cableado. Con una potencia pensada para ‘gaming’ de última generación y realidad virtual.

Viaje a Senegal para dos personas, siete noches, habitación doble, vuelos de ida y vuelta, tasas incluidas, traslados hotel aeropuerto y seguros de viaje.

Un lote de tres motocicletas: moto estilo ‘custom’ de 410 cc, motocicleta ágil y moderna tipo ‘naked’ de 125 cc y un scooter eléctrico.

La concursante del programa ha estado muy atenta escuchando todos los premios que forman el ‘Escaparate final’ y estima una cifra aproximada de 24.500 euros. A pesar de su firme convicción, entra en un debate con su amiga, que está presente en el público, en el que no consiguen ponerse de acuerdo. La participante, andando de un lado para otro, comienza a barajar distintas cifras. “María está enfadada”, asegura Carlos Sobera.

Hasta tal punto ha llegado el debate y el manejo de varias cantidades, entre las que no dejaban de escucharse comentarios del estilo “me parece mucho”, que el presentador le hace una petición a la amiga de María Luisa: “Virginia, habla, por Dios”. Finalmente, decide establecer 26.500 euros y tras la espera descubre que no se lleva el premio y reacciona: “No pasa nada, tenemos salud”.